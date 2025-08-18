مقبرة الخسفة.. العراق يفتح "جحيم" داعش في العراق (فيديو وصور)

بدأت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أعمال مشروع فتح مقبرة "الخسفة" أكبر مقابر داعش الجماعية في الموصل، بحضور محافظ ورئيس محكمة استئناف نينوى.

وقال "مجلس القضاء الأعلى" في العراق إن "عملية الفتح حضرها رئيس محكمة استئناف نينوى والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والقاضي رئيس لجنة حماية المقابر الجماعية في المحافظة وعدد من المسؤولين".

وتعود مأساة 20 ألف ضحية، من مختلف الأديان والجنسيات، قتلهم داعش ودفنهم في مقبرة "الخسفة"، إلى الواجهة بعد 11 عاماً من سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، بين عاميْ 2014 و2017.

بالفيديو.. خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس محكمة استئناف نينوى، القاضي رائد حميد المصلح، للإعلان عن بدء المرحلة الأولى من فتح مقبرة الخسفة... محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يؤكد: 🔷مقبرة الخسفة جريمة يندى لها العقل والضمير وهي جرح نينوى الغائر. 🔷لقد تفنّن الإرهاب في إعدام أبناء المحافظة، حيث بلغ عدد الشهداء (20,000) من مختلف القوميات والأديان. 🔷في يوم واحد فقط، أُعدم أكثر من (2,000) مواطن من أهالي الموصل على يد الإرهاب، بينهم (600) شهيد من منطقة وادي حجر.

وأطلق المحافظ عبد القادر الدخيل والقاضي رائد حميد المصلح رسمياً انطلاق أعمال فتح مقبرة "الخسفة" واستكشاف ما تواريه من جرائم تنظيم "داعش" التي ارتكبها في سنوات سيطرته.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في بيان عبر حسابه في "فيسبوك": "تفنّن الإرهاب في إعدام أبناء المحافظة، حيث بلغ عدد الشهداء (20,000) من مختلف القوميات والأديان".

وأضاف: "عملنا مع رئاسة محكمة الاستئناف ودائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء ودائرة المقابر الجماعية، على إنجاز المرحلة الأولى من فتح المقبرة، ونتطلع إلى أن تكون جامعة الموصل قد أنجزت المتطلبات اللازمة لإجراء الدراسة البيولوجية لهذه الحفرة، للتعرف على جميع الرفات".

وختم قائلاً: "سنعمل على إنشاء نصبٍ تذكاري في هذا الموقع أو في موقع آخر تخليداً لشهداء الخسفة هذه المجزرة المروّعة".

وتعرف "الخسفة" بأنها "الخسفة، هي شق جيولوجي عميق في الموصل، استخدمه تنظيم داعش الإرهابي في القاء ضحاياه فيه بعد اعدامهم، خلال فترة سيطرته على الموصل"، بحسب قناة "السومرية" العراقية.

وكان تنظيم "داعش" يقوم بعشرات عمليات الإعدام يومياً ويلقي ضحاياه في هذه الحفرة، وسط تقديرات بأن تحتوي الخسفة على ما بين 2000 إلى 4000 جثة"، بحسب القناة.