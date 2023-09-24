بمناسبة "الغفران".. الجيش الإسرائيلي يغلق الضفة الغربية والمعابر مع غزة

فرض الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، خلال ذكرى "يوم الغفران" اليهودي الذي يصادف اليوم وغدًا الاثنين .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قرار الإغلاق جاء بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وسيُقرر في ما بعد بشأن إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية".

وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون إلا في الحالات الطارئة من عبور الحواجز إلى الأراضي المحتلة، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة.