"تفرد بالقرار".. اتهامات متبادلة بين فتح وحماس إثر تشكيل الحكومة

أثار تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية، خلافاً جديداً بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأصدرت حماس بياناً وصفت فيه القرار بالمتفرد، قائلة إن الحكومة شأن يعني جميع الفلسطينيين وفي جميع المحافظات، بما فيها غزة في أي حل سياسي قادم، لذا يجب أن يكون القرار بشأنها مشتركاً بين جميع القوى.

وردت "فتح" على حماس عبر بيان شديد اللهجة، أدانت فيه "طريقة تفردها بقرارات الحرب دون استشارة لأي فصيل أو مكون سياسي فلسطيني، لا سيما ما حدث من تهجير مليون ونصف المليون، وقتل وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني".

وسألت حركة فتح في البيان الذي وصل "إرم نيوز" نسخة منه وبشكل تهكمي، عمّا إذا كانت حماس تريد أن يتم تعيين رئيس وزراء من طهران حتى ترضى.

التفرد بالقرارات

وعلّق القيادي في حركة فتح تيسير نصرالله قائلًا: "أستغرب من بيان حركة حماس في بيانها ضد قرار الرئيس بتكليف د.محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على تحمّل أعباء المرحلة المقبلة، لا سيما بعد ما حدث في قطاع غزة من دمار غير مسبوق وعمليات إبادة وتهجير جماعية، فضلًا عن مخططات التصفية التي تتعرض لها القضية".

وأضاف نصر الله في حديث لـ"إرم نيوز"، "كان الأولى من حركة حماس أن تنتقد تفردها في القرار الفلسطيني منذ 17 عاما في قطاع غزة، وخوضها عددا من الحروب آخرها في السابع من أكتوبر، دون أن تأخذ برأي أي فصيل فلسطيني، ولا رأي منظمة التحرير الفلسطينية؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى ومئات الآلاف من المهجرين".

وتابع نصر الله، "فضلًا عن تغيير وقائع جيوغرافية وسياسية على الأرض، وإعادة احتلال قطاع غزة عبر فعل فردي بحت لم تأخذ فيه حركة حماس رأي أحد على الإطلاق".

