"وول ستريت جورنال": طقوس رمضان في غزة تُغيبها الحرب والمجاعة

يحتفل الفلسطينيون في قطاع غزة بشهر رمضان هذا العام في ظل واقع جديد قاتم، يخلو من كل مظاهر الاحتفال بما في ذلك أداء شعائر الصلاة الجماعية، وسط صراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة، وظروف شبيهة بالمجاعة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس/آذار الجاري، مخصص للتأمل والعبادة من قبل المسلمين الملتزمين القادرين على الصيام والعطاء، ومن المفترض أن يكون وقتًا احتفاليًا أيضًا، مع تجمعات كبيرة بين العائلة والأصدقاء.. في غزة، كما هو الحال في أي مكان آخر.

ويجلب رمضان عادة جدولًا متغيرًا للمسلمين، حيث يتناولون وجبة قبل شروق الشمس، السحور، يليها صيام أثناء النهار، ثم يتم كسرها بوجبة تسمى الإفطار عند غروب الشمس.

وغالبًا ما يتبع الإفطار صلاة ليلية في المسجد، تسمى "التراويح"، وأحاديث مفعمة بالحيوية في وقت متأخر من الليل أثناء تناول الشاي والحلويات.