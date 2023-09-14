أطفال تحت هول الصدمة في إحدى قرى المغرب المنكوبة بالزلزال
نجت الطفلة ابتسام بأعجوبة من تحت أنقاض بيتها بعد الزلزال الذي دمر قريتها في جبال الأطلس وسط المغرب، لكنها لا تزال تحت هول الصدمة، وما زادها ألمًا فقدان صديقتيها والأضرار التي لحقت بمدرستها.
وبعد خمسة أيام على الزلزال الأشد الذي يضرب المغرب، تعيش ابتسام مع عائلتها تحت خيمة صغيرة أقيمت عند سفح المرتفع الذي تقع فيه القرية بجوار عشرات العائلات المنكوبة، على بعد نحو 75 كيلومترًا جنوب مراكش.
وتتذكر الفتاة البالغة 9 أعوام لحظات الفاجعة "كان أبي يناديني وكنت أصرخ لأخبره أنني هنا".
وزاد من هول الصدمة فقدان صديقتيَّ "منى وزينب اللتين كنت أرافقهما إلى المدرسة رغم أننا لم نكن في نفس الفصل".
وتشعر والدتها نعيمة بنحمو "بالخوف عليها" من تبعات الصدمة، والكوابيس التي توقظها ليلًا وهي تصرخ "أخرجوني، لقد سقطت".
كما فقدت ابتسام أيضًا شقيقتها الصغرى (4 أعوام)، وجدتيها في الزلزال، فيما أخرجت من تحت الأنقاض بأعجوبة بفضل والدها وعمها بعدما تهدَّم البيت جراء تهاوي صخور ضخمة من أعلى الجبل.
"كوابيس"
وتقع القرية المنكوبة على علو أكثر من 1400 متر في أحد مرتفعات توبقال، وبيوتها مشيدة على جنبات طريق ضيق ملتو يخترق الجبال الوعرة.
وفقدت القرية أكثر من 84 من سكانها، بحسب ناجين، جراء الزلزال الذي حوَّلها إلى أطلال تغمر أجواءها رائحة الموت المنبعثة من الجثث.
وتمكَّن رجال الإنقاذ أمس الأربعاء من انتشال جثة، فيما كانت الجهود تتواصل لإخراج خمس أخرى.
وغير بعيد عن هذا المكان، يتذكر سوف آيت رايس (11 عامًا) "كيف هوى بيت" عائلته، التي تؤويها الآن خيمة.
ويقول الصبي، الذي كان والداه خارج البيت عندما اهتزت الجبال ليل الجمعة: "كنا عالقين وسط الأنقاض".
ويوضح شقيقه زكريا (13 عامًا) "كنا مع جدتنا، كان كابوسًا" سرعان ما انتهى نهاية أليمة بفقدان الجدة، بينما لا يزال شقيقهما (16 عامًا) في عيادة الطوارئ بمستشفى مراكش.
وضع مقلق
ولا تقتصر الفجيعة على فقدان الأقارب، بل أيضًا الأصدقاء، إذ فقد يوسف رفيقين من فصله هما توفيق وخالد، "كنا ندرس معًا ونلعب معًا" كما يقول.
وأصيبت مدرستهم القريبة من القرية بأضرار بالغة، وتوقفت فيها الدروس، مثل غالبية مدارس أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة المحيطة بمراكش.
واعتبرت منظمة اليونسكو أمس الأربعاء أن وضع التعليم "مقلق" بعد الزلزال، حيث تضررت 530 مدرسة و55 مدرسة داخلية.
وقالت المنظمة في بيان "ضرب الزلزال منطقة قروية ونائية تضم نحو مليون تلميذ وأكثر من 42 ألف مدرس".
فيما أشارت تقديرات لمنظمة اليونيسف إلى أن نحو 100 ألف طفل تأثروا بالزلزال.
وتتذكر والدة ابتسام كيف أنها عندما رأت الأضرار التي أصابت مدرستها، "قالت لي يجب أن نرحل بأسرع وقت عن هذا المكان إذا لم يعد بمقدوري حتى الذهاب إلى المدرسة".
من جانبه، قال عمها محمد آيت تولكين "سأفعل كل ما بوسعي لأرسلها إلى مراكش، من المهم أن تواصل دراستها".
وتؤكد جارتهم خديجة أوحسين (32 عامًا) "ليس هناك أي كلمة يمكن أن تصف مشاعر من يفقد طفلًا"، وقد فقدت طفلتين تبلغان عامين و11 عامًا إضافة إلى والديّ زوجها.
وكانت فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على إخراج جثة والد زوج خديجة من تحت الأنقاض.