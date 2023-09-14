أطفال تحت هول الصدمة في إحدى قرى المغرب المنكوبة بالزلزال

نجت الطفلة ابتسام بأعجوبة من تحت أنقاض بيتها بعد الزلزال الذي دمر قريتها في جبال الأطلس وسط المغرب، لكنها لا تزال تحت هول الصدمة، وما زادها ألمًا فقدان صديقتيها والأضرار التي لحقت بمدرستها.

وبعد خمسة أيام على الزلزال الأشد الذي يضرب المغرب، تعيش ابتسام مع عائلتها تحت خيمة صغيرة أقيمت عند سفح المرتفع الذي تقع فيه القرية بجوار عشرات العائلات المنكوبة، على بعد نحو 75 كيلومترًا جنوب مراكش.

وتتذكر الفتاة البالغة 9 أعوام لحظات الفاجعة "كان أبي يناديني وكنت أصرخ لأخبره أنني هنا".

وزاد من هول الصدمة فقدان صديقتيَّ "منى وزينب اللتين كنت أرافقهما إلى المدرسة رغم أننا لم نكن في نفس الفصل".

وتشعر والدتها نعيمة بنحمو "بالخوف عليها" من تبعات الصدمة، والكوابيس التي توقظها ليلًا وهي تصرخ "أخرجوني، لقد سقطت".

كما فقدت ابتسام أيضًا شقيقتها الصغرى (4 أعوام)، وجدتيها في الزلزال، فيما أخرجت من تحت الأنقاض بأعجوبة بفضل والدها وعمها بعدما تهدَّم البيت جراء تهاوي صخور ضخمة من أعلى الجبل.