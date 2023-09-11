رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا.

ويأتي التوجيه لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شمال شرق ليبيا خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".



وعبر الرئيس الإماراتي عن "خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الفيضانات .. داعيا الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".