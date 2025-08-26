اتهمه بـ"إهانة فرنسا".. ماكرون يصعّد معركته الدبلوماسية مع نتنياهو

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "اتهامات التقاعس" التي ساقها بنيامين نتنياهو ضدّ فرنسا في مجال مكافحة معاداة السامية تشكّل "إهانة" للبلد بأكمله، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الكفّ عن "الهروب القاتل نحو الأمام" في غزة، في رسالة نشرت صحيفة "لوموند" مضمونها الثلاثاء.

وكتب إيمانويل ماكرون في رسالته أن "اتهامات التقاعس هذه، آفة نكافحها بكلّ قوانا، هي غير مقبولة وتشكّل إهانة لفرنسا بأكملها"، مشددا على ضرورة عدم تسييس هذه الجهود.

أخبار ذات علاقة "لن تمر دون رد".. ماكرون يشن هجوما دبلوماسيا لاذعا على نتنياهو

وأضاف: "أدعوكم رسميا إلى الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة تعرّض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود، وإلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبرّرة".