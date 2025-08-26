logo
العالم العربي

اتهمه بـ"إهانة فرنسا".. ماكرون يصعّد معركته الدبلوماسية مع نتنياهو

إيمانويل ماكرون وبنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 5:09 م

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "اتهامات التقاعس" التي ساقها بنيامين نتنياهو ضدّ فرنسا في مجال مكافحة معاداة السامية تشكّل "إهانة" للبلد بأكمله، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الكفّ عن "الهروب القاتل نحو الأمام" في غزة، في رسالة نشرت صحيفة "لوموند" مضمونها الثلاثاء.

وكتب إيمانويل ماكرون في رسالته أن "اتهامات التقاعس هذه، آفة نكافحها بكلّ قوانا، هي غير مقبولة وتشكّل إهانة لفرنسا بأكملها"، مشددا على ضرورة عدم تسييس هذه الجهود.

وأضاف: "أدعوكم رسميا إلى الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة تعرّض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود، وإلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبرّرة".

