مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم في القطاع 9 من طالبي المساعدات

logo
العالم العربي

اشتباكات بين "قسد" والجيش السوري على عدة محاور في ريف حلب

اشتباكات بين "قسد" والجيش السوري على عدة محاور في ريف حلب
عناصر من الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 5:39 ص

أفادت مصادر سورية، بأن الجيش السوري خاض اشتباكات عنيفة مع عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، حاولت التسلل إلى إحدى قرى ريف حلب الشرقي.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية أن "الجيش السوري تصدى لمحاولة تسلّل نفذتها قوات (قسد) باتجاه قرية (تل ماعز) في ريف حلب الشرقي".

من جهتها، قالت مصادر محلية، لقناة "حلب اليوم"، إن "قسد شنت حملة اعتقالات واسعة في أحياء غويران والعزيزية وخشمان والزهور بمدينة الحسكة، طالت أكثر من 34 شخصًاً من السكان".

بالتزامن مع ذلك، قال ناشطون إن اشتباكات متبادلة اندلعت بين الجيش السوري و"قسد" على محور "دير حافر" بريف حلب الشرقي، في حين استهدفت قسد براجمات الصواريخ مواقع عسكرية للجيش في محيط "تل ماعز".

أخبار ذات علاقة

قوات من قصد في عملية "أمن الشعوب الدائم" ضد داعش

قسد تعلن إنهاء عملية ضد "داعش" بالحسكة وتوقيف العشرات (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC