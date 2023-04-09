مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الشرطة
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، وذلك تزامناً مع الاحتفالات التي يقومون بها بعيد الفصح العبري في يومه الرابع، بحماية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية التي تواجدت في القدس بشكل كثيف.
وأدى المستوطنون أثناء الاقتحام أيضاً طقوساً تلمودية، فيما دعت الجماعات المتطرفة لإدخال القرابين للمسجد الأقصى لذبحها.
ووفق مصادر فلسطينية، اقتحم أكثر من 700 مستوطن المسجد الأقصى على شكل مجموعات مختلفة، كما سينفذ آخرون اقتحاماً آخر في وقت لاحق.
وفي السياق ذاته، تجمع آلاف المستوطنين قرب حائط البراق، لأداء ما تسمى طقوس "مباركة الكهنة" في عيد الفصح العبري.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن البلدة القديمة في مدينة القدس تشهد حالة من التوتر، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية، على خلفية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح العبري".
كما حولت الشرطة الإسرائيلية، مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث نصبت الحواجز داخل أسوار البلدة القديمة، وأفرغت شوارع البلدة القديمة من الشبان الفلسطينيين تمهيداً لاقتحام المستوطنين.
وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، فقد منعت الشرطة الإسرائيلية دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط.
وقرر الجيش الإسرائيلي بعد تقييم للوضع الأمني تمديد الإغلاق المفروض على مدن الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة حتى فجر الخميس القادم، حيث سيتم إجراء تقييم لاحق للوضع وفقاً للتطورات.