مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الشرطة

ووفق مصادر فلسطينية، اقتحم أكثر من 700 مستوطن المسجد الأقصى على شكل مجموعات مختلفة، كما سينفذ آخرون اقتحاماً آخر في وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، تجمع آلاف المستوطنين قرب حائط البراق، لأداء ما تسمى طقوس "مباركة الكهنة" في عيد الفصح العبري.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن البلدة القديمة في مدينة القدس تشهد حالة من التوتر، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية، على خلفية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح العبري".