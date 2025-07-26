"صحة غزة" تدعو الأهالي إلى حماية قوافل المساعدات

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة الأهالي والوجهاء والجهات المعنية إلى بذل الجهد لحماية قافلة أدوية مقرر دخولها القطاع اليوم وضمان عدم التعرض للشاحنات وتمكين وصولها الآمن إلى المستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

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وبحسب الوزارة، من المقرر إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، اليوم السبت، عبر منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة، مشيرة إلى أن الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وإلى جانب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات تتعرض الشاحنات الداخلة لقطاع غزة لأعمال نهب من مجموعات مسلحة، ما يمنع وصول الكثير منها إلى مستحقيها.