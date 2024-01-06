الأردن وفرنسا ينفذان إنزالين جويين من المساعدات على غزة

نفذ سلاحا الجو الأردني والفرنسي إنزالين جويين على محيط "المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2" في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجمعة، إن طائرات من نوع "C130" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي نفذت إنزالين جويين على محيط المستشفى في خان يونس.

وأوضح الموقع أن المساعدات احتوت على مواد طبية ومستلزمات علاجية، تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS؛ بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وأشار الموقع إلى أن هذه العملية "تأتي بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدًا من الجانب الفرنسي للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية"، ودعمًا للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة أهل غزة، ودورها المحوري الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.