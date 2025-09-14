قبل "معركة غزة".. حماس تعين قادة لجناحها العسكري

عينت حركة حماس، قادة عسكريين للجناح العسكري للحركة، استعدادًا لاجتياح إسرائيلي مرتقب لمدينة غزة.

وشملت التعيينات، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية تقلّد عز الدين الحداد، الذي كان يشغل سابقًا قائد "لواء غزة" في كتائب القسام، منصب القائد العام للجناح العسكري لحماس، خلفًا لمحمد الضيف الذي اغتالته إسرائيل يونيو/حزيران من العام الماضي.

كما تضمنت التعيينات، تكليف رائد سعد بإدارة ركن العمليات، وهو المنصب الأهم في الجناح العسكري لحماس، وكان يشغله محمد السنوار، قبل أن يصبح قائدًا عامًا للقسام، إلى أن اغتالته إسرائيل في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد واصل محمد عودة، مهامه في رئاسة ركن الاستخبارات في كتائب القسام، وهو من الشخصيات الغامضة، وكشفت إسرائيل صورة له قبل أيام، إلى جانب محمد الضيف.

وأكدت القناة الإسرائيلية ما نشرته سابقًا إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تعيين مهند رجب، قائدًا للواء غزة في كتائب القسام، وهو اللواء الأكبر في صفوف الجناح المسلح لحماس.

ويعد لواء غزة كذلك، واحدًا من لواءين عسكريين تقول إسرائيل إنهما ما زالا يعملان في صفوف الجناح العسكري لحماس، إضافة للواء المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وهي المنطقة التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي.

وتقول إسرائيل إنها فككت ودمرت ثلاثة ألوية أخرى تابعة لحماس، إذ نجحت خلال الحرب في اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور، وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل، وقائد لواء مدينة خان يونس رافع سلامة، وقائد لواء مدينة رفح محمد شبانة.

ويعمل الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مدينة غزة، إذ يسيطر على الأجزاء الشرقية والشمالية والجنوبية من المدينة، وأصدر أوامر إخلاء لسكان من تبقى في مناطق غرب المدينة، للتوجه إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.