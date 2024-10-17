"متعددة ودقيقة".. ضربات أمريكية تستهدف مخازن أسلحة الحوثيين

أكدت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات "متعددة ودقيقة" استهدفت مواقع للحوثيين.

وقالت القيادة المركزية إن الغارات استهدفت "العديد من مرافق تخزين الأسلحة الحوثية المدعومة من إيران، داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي تحتوي على أسلحة تقليدية ومتقدمة تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأمريكية والدولية التي تبحر في المياه الدولية في جميع أنحاء البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشارت إلى أنّ "التقييمات جارية ولا تشير لسقوط خسائر بين المدنيين".

ضربات دقيقة

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جانبه أن قوات بلاده نفذت "ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض" بمناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأشار أوستن إلى أن القصف تم باستخدام قاذفات "بي 2" التي لم يتم استخدامها من قبل في الهجمات الأمريكية على مواقع الحوثيين.

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وأفادت تقارير يمنية، فجر اليوم الخميس، بأن غارات جوية عنيفة للطيران الغربي استهدفت عدة مواقع في مدينتيْ صنعاء وصعدة في اليمن.

وذكرت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي أن صنعاء شهدت "3 موجات من الغارات لطيران العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة".

وأضافت المصادر الحوثية كذلك أن "سلسلة غارات لطيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت شرقي مدينة صعدة".

3 موجات من الغارات

من جهته، قال مصدر محلي لـ "إرم نيوز" إن "3 موجات من الغارات استهدفت معسكر النهدين ومعسكر الحفا فيما يستمر تحليق الطيران المكثف في سماء العاصمة والمحافظة".

وأفادت مصادر قبلية، لـ"إرم نيوز", بأن الغارات الجوية التي شهدتها محافظة صعدة، جرى فيها استهداف معقل عسكري، يقع أعلى أحد الجبال شرقي المدينة".وبحسب المصادر، فإن الغارات الجوية، نُفذت على مرحلتين متعاقبتين فصل بينهما وقت زمني قصير ، لا يتجاوز ربع ساعة.

وفي أول تعليق رسمي صادر عن الحوثيين، على هذا القصف، توعد القيادي في الميليشيا نصر الدين عامر، الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "ستدفع الثمن"، نظير اعتداءها عليهم.

وقال عامر، الذي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الاعلامية التابعة للحوثيين، ويرأس وكالة الأنباء "سبأ" في نسختها الصادرة عنهم: "ستدفع أمريكا ثمن عدوانها على اليمن، وأن عدوانها هذا، الذي لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لغزة" وفق تعبيره.

وأضاف عامر، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، "فرضنا في السابق، في البحرين الأحمر والعربي حظرًا بحريًا لأي سفن حربية أو مدنية، والآن نؤكد أن موقفنا مع غزة ولبنان لن يتزحزح، وأنهم سيدفعون ثمن مواصلتهم العدوان علينا".