هل دخل لبنان في "حرب مفتوحة"؟

وقال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل إسرائيل، يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهرا أو أكثر".

ودعا، عبر حسابه على موقع "إكس"، إلى "ضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة؛ تفاديا لأي انزلاق إلى المجهول".

حرب شاملة

وقال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال العبدالله إنه "بعد تصاعد وتيرة المواجهات في فلسطين وفي جنوب لبنان، وتخطي قواعد الاشتباك في المكان والزمان، وبعد أن تعثرت كل المحاولات الدولية للجم إسرائيل وفرض هدنة أو وقف لإطلاق النار، أتى كلام وليد جنبلاط ليقول إن لبنان غير جاهز للحرب، ولا يحتمل حربا تحاول إسرائيل استدراجه مع المنطقة إليها".