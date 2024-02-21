هل دخل لبنان في "حرب مفتوحة"؟
أصبح الجنوب اللبناني جبهة مفتوحة بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومؤخراً، باتت الضربات الإسرائيلية أكثر عمقًا داخل الأراضي اللبنانية، فيما توسعت دائرة استهدافات ميليشيا حزب الله لإسرائيل، ما أثار تساؤلات حيال مخاطر التطورات الجديدة على البلاد.
وقال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل إسرائيل، يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهرا أو أكثر".
ودعا، عبر حسابه على موقع "إكس"، إلى "ضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة؛ تفاديا لأي انزلاق إلى المجهول".
حرب شاملة
وقال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال العبدالله إنه "بعد تصاعد وتيرة المواجهات في فلسطين وفي جنوب لبنان، وتخطي قواعد الاشتباك في المكان والزمان، وبعد أن تعثرت كل المحاولات الدولية للجم إسرائيل وفرض هدنة أو وقف لإطلاق النار، أتى كلام وليد جنبلاط ليقول إن لبنان غير جاهز للحرب، ولا يحتمل حربا تحاول إسرائيل استدراجه مع المنطقة إليها".
وأشار العبدالله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "جنبلاط يحمّل المسؤولية الأساسية لإسرائيل، ولكن علينا كلبنانيين ألا نعطي إسرائيل ذريعة لشن حرب شاملة، وأن نقوم بما علينا بموضوع القرار 1701 المرتبط باتفاق الهدنة، والمقصود فيه منطقة حدودية باردة بضمانات من الموفدين الأجانب تقضي بأن تُخلي إسرائيل المناطق المحتلة ويتم تثبيت الترسيم البري، ولا تتم خروقات بحرية أو برية أو جوية."
خطير جدًا
من جانبه، أكد نائب القوات اللبنانية فادي كرم أن "الوضع في لبنان خطير جدا، ويستدعي توافقا على اللعبة الديمقراطية وانتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "لطالما حذرت القوات اللبنانية من خطورة الوضع وطالبت بتطبيق القرار 1701 منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، حين شددنا على ضرورة تحييد لبنان عن الحرب الدائرة في غزة لأجل حمايته، وطالبنا بانتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية".
ومضى كرم قائلًا: "للأسف، دائما نصطدم باستراتيجية حزب الله التي تربط لبنان بوحدة الساحات وبالمحور الإيراني، ولا تريد فكه وتجنيبه هذه المعركة".
وأوضح أن "إيران لم تتواجه مباشرة مع أميركا وإسرائيل، إنما تريد من الأذرع الاستراتيجية التي أنشأتها على مدى 40 عاماً أن تحارب مكانها، كما تريد استعمالها كي تحسن شروط مفاوضاتها، وتعزز مكانتها في المنطقة. وهي لن تتخلى عنها، لذلك فإن لبنان معرّض للحرب".