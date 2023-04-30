مع انتهاء الهدنة الخامسة.. ما فرص نجاح مبادرة "إيغاد" لحل الصراع في السودان؟

تنتهي مساء اليوم الأحد الهدنة الخامسة بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، والتي جاءت كجزء من مبادرة طرحتها منظمة "إيغاد" الأفريقية لحل الأزمة في البلاد.

ورغم الهدنة فقد تواصلت الاشتباكات بين الطرفين، وتبادلا الاتهامات بخرقها، مع دخول المعارك أسبوعها الثالث.

مبادرة "إيغاد" لتسوية الصراع شملت أيضاً إيفاد ممثلين عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لإجراء محادثات مباشرة.

وبموجب المبادرة، تخطط "إيغاد" إلى إرسال رؤساء ثلاث دول أفريقية إلى السودان في أقرب وقت ممكن لإجراء مصالحة بين طرفي الصراع هناك، وقد وافقت المنظمة على إرسال قادة كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى الخرطوم، بانتظار تحسن الوضع الأمني هناك.

وقد أعلن طرفا الصراع وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبولهما بالمبادرة، وأمام هذا المشهد الذي يبدو بالغ التعقيد، ما هي فرص نجاح المبادرة؟، وما هي التحديات التي قد تقف عائقاً في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض؟.