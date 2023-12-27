الجيش الإسرائيلي يفقد 8 من جنوده ويواصل استهداف طولكرم
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى، المعلن عنهم بشكل رسمي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 8 جنود وضباط.
وكشف الجيش عن أسمائهم وهم: الملازم يارون إليعازر تشيتيز، 23 عامًا، نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من رعنانا، والرقيب. إيتاي بوتون، 20 عامًا، جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من بيتح تكفا، والرقيب. افرايم يحمان، 21 عامًا، جندي في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، من نيفي دانيال.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 164 قتيلًا.
بينما أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 20915 فلسطينيًّا غالبيتهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد على 53 ألف شخص، منذ الـ7 من أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
مداهمات بطولكرم
يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًّا وبحرًا، مخلفًا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن ستة أشخاص قتِلوا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية في مداهمة إسرائيلية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باقتحام قوات إسرائيلية بآلياتها وجرافاتها العسكرية لمدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورًا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدًا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد إخضاع أصحابها للاستجواب، وفق المصدر ذاته.
وتابع التقرير، أن القوات الإسرائيلية اعتلت أسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحوَّلتها إلى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسة للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.