الجيش الإسرائيلي يفقد 8 من جنوده ويواصل استهداف طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى، المعلن عنهم بشكل رسمي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 8 جنود وضباط.

وكشف الجيش عن أسمائهم وهم: الملازم يارون إليعازر تشيتيز، 23 عامًا، نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من رعنانا، والرقيب. إيتاي بوتون، 20 عامًا، جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، من بيتح تكفا، والرقيب. افرايم يحمان، 21 عامًا، جندي في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، من نيفي دانيال.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 164 قتيلًا.

بينما أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 20915 فلسطينيًّا غالبيتهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد على 53 ألف شخص، منذ الـ7 من أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.