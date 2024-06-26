"خائن" وينشر "السم".. أولمرت يشن هجوما حادا على نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ"الخيانة" ونشر السم والتحريض، و"التخلي عمدًا عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس"، مطالبًا بطرده من الحكومة.

وقال أولمرت إن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة دون موعد محدد لنهايتها، ويجب طرده من الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتحت عنوان "أنا أتهم نتنياهو بالخيانة"، كتب أولمرت مقالًا بصحيفة "هآرتس" العبرية قال فيه إن "الرغبة في إطالة أمد القتال دون تحديد موعد نهائي، هي السبب وراء عدم وضع أهداف محددة للقوات المقاتلة".

توسيع الحرب

كما اتهم نتنياهو بـ"قصد توسيع الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلًا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يضع حدًا للصراع العنيف الحالي".

وبشأن الضفة الغربية، اتهم أولمرت رئيس وزراء إسرائيل "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين".