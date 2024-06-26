"خائن" وينشر "السم".. أولمرت يشن هجوما حادا على نتنياهو
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ"الخيانة" ونشر السم والتحريض، و"التخلي عمدًا عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس"، مطالبًا بطرده من الحكومة.
وقال أولمرت إن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة دون موعد محدد لنهايتها، ويجب طرده من الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتحت عنوان "أنا أتهم نتنياهو بالخيانة"، كتب أولمرت مقالًا بصحيفة "هآرتس" العبرية قال فيه إن "الرغبة في إطالة أمد القتال دون تحديد موعد نهائي، هي السبب وراء عدم وضع أهداف محددة للقوات المقاتلة".
توسيع الحرب
كما اتهم نتنياهو بـ"قصد توسيع الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلًا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يضع حدًا للصراع العنيف الحالي".
وبشأن الضفة الغربية، اتهم أولمرت رئيس وزراء إسرائيل "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين".
ينشر السم والتحريض
وتابع أولمرت في مقاله مهاجمًا نتنياهو: "هو ينشر السم والتحريض والازدراء، ومحاولة زعزعة ثقة شعب إسرائيل بالقادة الذين يقودون القوات المقاتلة في زمن الحرب".
ورأى أنه يعرّض "حياة الجنود للخطر والخسائر في الأرواح بشكل شبه يومي، وذلك بسبب رفضه تحديد أهداف القتال ووضع جداول زمنية لتحقيقها، أومناقشة كيفية حكم قطاع غزة والضفة الغربية عندما تنتهي المعارك".
كما اتهم أولمرت نتنياهو بـ "المحاولة المتعمدة لتدمير التحالف السياسي والأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وطالب بمثول نتنياهو أمام المحاكمة، وقال: "كل يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون (وفق تعبيره) في تحمل المسؤولية الاسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرًا ملموسًا على مستقبلها ووجودها".
وأكد أولمرت في مقاله أن "نتنياهو يريد حربًا لا تنتهي أبدًا، مع إضعاف علاقات إسرائيل مع جيرانها ومع الولايات المتحدة، ويريد تدمير إسرائيل، لا أقل من ذلك، لقد حان الوقت لطرده".