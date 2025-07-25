ألمانيا: لا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وبأن أولويتها الآن تتجه لإحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين.

وأضاف المتحدث "أمن إسرائيل ذو أهمية بالغة للحكومة الألمانية"، وفق وكالة "رويترز".

وتابع: "لذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب"، مؤكدا بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا من ضمن الخطوات الأخيرة في حل الدولتين.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي "إكس" و"انستغرام": "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين"

وأضاف: "سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وقال ماكرون إن "الحاجة الملحة" اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.