بوابة الملاحة العالمية.. تعرّف على الأهمية الإستراتيجية لمضيق "باب المندب"

يحظى مضيق باب المندب، جنوب البحر الأحمر، بأهمية إستراتيجية على المستوى الدولي، إذ خَوَّل له موقعه الجغرافي، الربط بين شرق العالم وغربه، مشكّلًا بوابة عبور للملاحة البحرية، ومنفذ مرور بالغ الأهمية.

وتشير المعلومات إلى أن المسافة بين ضفتي المضيق تبلغ 30 كم، ويعدّ مضيقًا طبيعيًّا، وقد تسبب وقوع الجزيرة اليمنية "بريم"، المشهورة كذلك بمسمى "ميّون"، شرق المضيق، بتقسيمه إلى قناتين.

عُرفت القناة الأولى بالقناة الشرقية، وأُطلق عليها مسمى "باب إسكندر"، ويبلغ عرضها 3 كليومترات ، ويصل عمقها إلى 30 مترًا، فيما تُعرف القناة الثانية بالقناة الغربية، وأُطلق عليها مسمى "دقة المايون"، ويبلغ عرضها 25 كليومترا، ويصل عمقها إلى نحو 310 أمتار.