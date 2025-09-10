logo
العالم العربي

بينهم 141 طفلا.. ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 404 أشخاص

بينهم 141 طفلا.. ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 404 أشخاص
غزيون يحتشدون للحصول على طعامالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن المجاعة في قطاع غزة إلى 404 أشخاص بينهم 141 طفلا.

وسُجلت 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

أخبار ذات علاقة

أطفال يتناولون طعام مساعدات في ظل أزمة الجوع بغزة

الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة

وذكرت الوزارة أن الفترة التي تلت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حالة المجاعة في غزة شهدت تسجيل 126 وفاة مرتبطة بسوء التغذية، بينهم 26 طفلا.

أخبار ذات علاقة

فيليب لازاريني

الأونروا: المجاعة في غزة أمر واقع وإسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"

 وكان المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أكد، السبت، أن المجاعة في قطاع غزة أصبحت "أمرًا واقعًا"، وأن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء".

وطالب لازاريني بـ"رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية في غزة"، و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى القطاع.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC