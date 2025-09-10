بينهم 141 طفلا.. ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 404 أشخاص

وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن المجاعة في قطاع غزة إلى 404 أشخاص بينهم 141 طفلا.

وسُجلت 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

أخبار ذات علاقة الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة

وذكرت الوزارة أن الفترة التي تلت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حالة المجاعة في غزة شهدت تسجيل 126 وفاة مرتبطة بسوء التغذية، بينهم 26 طفلا.

وكان المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أكد، السبت، أن المجاعة في قطاع غزة أصبحت "أمرًا واقعًا"، وأن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء".

وطالب لازاريني بـ"رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية في غزة"، و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى القطاع.