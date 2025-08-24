logo
"الصفقة على الطاولة".. رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو نتنياهو لوقف حرب غزة

"الصفقة على الطاولة".. رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو نتنياهو لوقف حرب غزة
نتنياهو وزاميرالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 7:59 م

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في زيارته للقاعدة البحرية في حيفا، الأحد، رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتلال غزة ومفاوضات التوصل إلى اتفاق محتمل.

وقال زامير، في الرسالة التي أوردتها قناة 13 العبرية، إن "هناك صفقة مطروحة، وهي خطة ويتكوف المحسّنة.. يجب إبرامها الآن"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد هيّأ شروط صفقة الرهائن، وأن القرار بات في يد نتنياهو.

 وحذّر زامير من خطر كبير يهدد حياة الرهائن في حال تنفيذ عملية احتلال غزة، مؤكدًا أن عناصر حركة حماس قد يقدمون على قتلهم أو الانتحار معهم إذا شعروا باقتراب القوات الإسرائيلية منهم أكثر من اللازم.

وردت عائلات المختطفين على الرسالة: "يقول رئيس الأركان ما يطالب به غالبية الشعب: اتفاق شامل لإعادة الخمسين مختطفا وإنهاء الحرب.. ومثل الإسرائيليين، لا يريد رئيس الأركان تصريحا آخر بالنشر، بل عودة إخواننا وأخواتنا من غزة". 

وأضافت عائلات المختطفين: "يا نتنياهو، حان الوقت لتحقيق إرادة الشعب.. ليس لديك تفويض لمواصلة الحرب الأبدية.. ليس لديك تفويض للتضحية بالمختطفين والجنود والإسرائيليين".

 وتابعت: "لا سبيل إلا إلى نصر إسرائيل ونهضتها الوطنية عودة جميع المخطوفين والمخطوفات ونهاية الحرب.. تقف إسرائيل إلى جانب المخطوفين والمقاتلين النظاميين والاحتياطيين والمهجرين والجرحى".

