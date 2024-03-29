المونيتور: الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يتأثر بخلافات بايدن ونتنياهو

ذهب تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، إلى أن الخلاف الذي وصل إلى "مستوى خطير" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، يُضر أكثر بمسيرة الرجلين الانتخابية، ولا يؤثر على الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل.

وبحسب التقرير، لم يقدم نتنياهو الكثير من التنازلات، ولا يشعر إلا بالقليل من الضغط للقيام بذلك، حيث يؤيد معظم الإسرائيليين الحرب والحاجة إلى عملية في رفح لتحقيق "النصر الكامل" على حركة حماس.

ولا يوجد حتى الآن في الكنيست، أو أي ائتلافات شعبية، من يُطالب بضبط النفس في رفح، أو توسيع المساعدات الإنسانية لغزة، أو جعل الدولة الفلسطينية بعد الحرب أولوية إسرائيلية.

وعلى الرغم من أن هناك أسبابًا أخرى قد تجعل العديد من الإسرائيليين يشعرون بالإحباط من نتنياهو أو يريدون رحيله، لكن سلوكه في الحرب، أو على الأقل القضايا التي طرحتها إدارة بايدن، ليست من بينها، بحسب التقرير.

وفي حين يكره التيار السائد في إسرائيل الخلاف مع واشنطن، وخاصة مع صديق ملتزم مثل بايدن، فإن ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعّمه نتنياهو لا يزال قويًّا حتى الآن.