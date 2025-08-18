حماس توافق على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم الموافقة على المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء، معربًا عن أمله في أن يكون مقدمة لإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما صرح عبر حسابه على "فيسبوك".

من جهته، قال مسؤول في الحركة اليوم الاثنين إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

ولم يقدم المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" مزيدا من التفاصيل.

وكان وفد حركة حماس، الموجود في القاهرة، تسلّم اليوم الاثنين المقترح الجديد من الوسطاء المصريين والقطريين.

أخبار ذات علاقة مسؤول فلسطيني يعلن تسلّم حماس مقترحا جديدا في القاهرة

وأعلن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلّم مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار".

وأوضح أن المقترح "يستند إلى خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخيرة التي تنص على هدنة لستين يومًا وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

وتابع: "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب فرانس برس.