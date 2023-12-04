فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أميركيتين في سوريا والعراق

أعلنت فصائل مسلحة عراقية أن مقاتليها استهدفوا قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بطائرة مسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأضافت الفصائل في بيان منفصل مساء الأحد، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات أميركية في غرب العراق بطائرة مسيرة.

كما ذكرت الفصائل بحسابها على تليغرام أن الهجومين يأتيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

وفي وقت سابق قتلت الولايات المتحدة خمسة من عناصر أحد الفصائل المسلحة التي تشن ضربات على أهداف أميركية في العراق وسوريا في قصف استهدف منطقة خراب الروت في كركوك، بحسب ما ذكرت شبكة رووداو الكردية.

فيما أكدت الفصائل المسلحة في العراق في بيان مقتل العناصر الخمسة.