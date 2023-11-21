الكشف عن تفاصيل جديدة حول الهدنة المزمعة بين حماس وإسرائيل

كشف تقرير صحفي، مزيدًا من التفاصيل حول اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، المزمع إلإعلان عنه بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

ونقل موقع قناة "العربية"، عن مصادر فلسطينية قولها إن "الاتفاق قد يتضمن وقفًا للنار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرًا إسرائيليًّا مقابل نحو 300 أسير فلسطيني".

ولفت المصدر إلى احتمالية "الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل وبواقع 10 أسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها".

ويشمل الاتفاق المزمع أيضًا، "دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء، أن المفاوضات بوساطة قطرية بشأن الهدنة بلغت "أقرب نقطة" من التوصل إلى اتفاق منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة إن "الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة".