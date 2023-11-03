مؤتمر دولي إنساني في فرنسا من أجل غزة

تستضيف فرنسا مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة، في التاسع من نوفمبر الجاري، بحسب ثلاثة مصادر دبلوماسية.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء، بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.