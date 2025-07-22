إعلام عبري: غزة وسوريا تفاقمان التوتر بين نتنياهو وترامب

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تكرار توبيخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال 48 ساعة فقط، في ظل تزايد الخلافات بين الجانبين حول ملفي غزة وسوريا، بالرغم من نفي تل أبيب وجود أي ضغوط أمريكية.

وبحسب التقرير، فإن البيت الأبيض بدأ يتخذ موقفا علنيا أكثر حدة تجاه سلوك الحكومة الإسرائيلية، وسط ما وصفته الصحيفة بـ"تصاعد القلق الأمريكي من الممارسات العسكرية الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ترامب أجرى اتصالين هاتفيين مع نتنياهو في الأيام الماضية، تمحورا حول العمليات العسكرية في كل من غزة وسوريا، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي أعرب صراحة عن عدم ارتياحه لما وصفه بـ"سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين".

وأضافت ليفيت: "الرئيس لا يحب أن يرى هذا الكم من القتلى. هو يأمل في وقف إطلاق النار وعودة جميع المختطفين"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب "فوجئ" شخصيا ببعض الضربات التي طالت الكنيسة في غزة والتفجيرات في سوريا، وطلب من نتنياهو "تصحيح الأمور فورا".

ورغم تأكيدها أن العلاقة بين الزعيمين لا تزال جيدة، كشفت ليفيت عن وجود خلافات عميقة في الرؤية، لا سيما في ما يتعلق بإدارة التصعيد العسكري.

من جهته، علّق المحلل العسكري لصحيفة معاريف، آفي إشكنازي، بأن لهجة الانتقادات الأمريكية تجاه نتنياهو أصبحت أكثر وضوحا، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من طريقة تعاطي إسرائيل مع الأوضاع في غزة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية قولهم إن "بيبي يتصرف كالمجنون، يقصف كل شيء بلا توقف، وهذا يقوّض ما يحاول ترامب تحقيقه في المنطقة"، فيما وصفه مصدر آخر بأنه "يتصرف كطفل لا يحسن اتخاذ القرارات".

وأورد موقع "أكسيوس" تصريحات من داخل إدارة ترامب تفيد بوجود "شكوك متزايدة" تجاه نتنياهو، مع قناعة متنامية بأن سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يعرقل الجهود الأمريكية الأوسع في الشرق الأوسط.