واشنطن تواجه عزلة دولية.. هل أصبحت حرب غزة نقمة على بايدن؟

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة بايدن اعترفت بأن دعم الرئيس الأمريكي الثابت لحق إسرائيل في تدمير حماس يُمكن أن يفرض ثمنًا على سياسته داخل الولايات المتحدة وخارجها، حتى مع اعترافه بالتجاوزات الإسرائيلية، والضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتكون أكثر حماية لأرواح الفلسطينيين الأبرياء.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله: "التكلفة الدبلوماسية يمكن أن تكون شيئًا غير ملموس.. بشكل عام، أنت تريد من الدول أن تنظر بشكل إيجابي إلى الولايات المتحدة، وأن تكون على استعداد لدعمها، وأن ترغب في التعاون، ولكن، عندما يكون الرأي العام في العديد من البلدان عدائيًا، فإن ذلك يجعل من الصعب كسب الدعم للقضايا التي نهتم بها".