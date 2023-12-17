واشنطن تواجه عزلة دولية.. هل أصبحت حرب غزة نقمة على بايدن؟
قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة بايدن اعترفت بأن دعم الرئيس الأمريكي الثابت لحق إسرائيل في تدمير حماس يُمكن أن يفرض ثمنًا على سياسته داخل الولايات المتحدة وخارجها، حتى مع اعترافه بالتجاوزات الإسرائيلية، والضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتكون أكثر حماية لأرواح الفلسطينيين الأبرياء.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله: "التكلفة الدبلوماسية يمكن أن تكون شيئًا غير ملموس.. بشكل عام، أنت تريد من الدول أن تنظر بشكل إيجابي إلى الولايات المتحدة، وأن تكون على استعداد لدعمها، وأن ترغب في التعاون، ولكن، عندما يكون الرأي العام في العديد من البلدان عدائيًا، فإن ذلك يجعل من الصعب كسب الدعم للقضايا التي نهتم بها".
وأضاف المسؤول: "تفتخر هذه الإدارة بإصلاح العلاقات في جميع أنحاء العالم والعمل مع الحلفاء والشركاء.. إنه أمر لا تريد رؤيته، أن تكون معزولًا في المنطقة وفي أماكن أخرى.. هذا جزء من الرسالة الموجهة إلى إسرائيل، إنه ليس من المفيد لهم حتى أن نشعر بمثل هذا الضغط الذي نحن عليه".
وقال التقرير إن عزلة الولايات المتحدة ظهرت بشكل واضح في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، إذ كانت الولايات المتحدة وحدها تقريبًا في معارضة قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ولفت إلى أنه عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوًا، بأغلبية ساحقة على وقف إطلاق النار في غزة، انضمت إلى الإدارة الأمريكية تسع دول أخرى، بما في ذلك التشيك فقط من بين أعضاء الناتو، في التصويت بـ"لا".
وأشار التقرير إلى أن شركاء إدارة بايدن الرئيسيين في المنطقة، الدول العربية، يشعرون بالاستياء الشديد من استمرار بايدن وإدارته في دعم إسرائيل بشكل مطلق، ما قد يؤدي إلى عدم مشاركتهم في أي حلول مستقبلية في غزة تقترحها أمريكا.