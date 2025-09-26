هل يوافق نتنياهو على تولّي السلطة الفلسطينية إدارة غزة؟

كشفت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، عن وجود مؤشرات على قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيار منح "السلطة" الفلسطينية فرصة لإدارة قطاع غزة بعد إسقاط حكم حركة "حماس".

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤولين مقربين من نتنياهو، قولهم إنه رغم التصريحات العلنية إلا أنه في النهاية لن يكون هناك مفر من السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة غزة.

وأشارت هيئة البث، في تقرير لها، أن منح "السلطة" الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس فرصة إدارة غزة، قد يكون في مناطق معينة كمرحلة مبدئية.

وبحسب هيئة البث، تتضمن الخطة الجديدة التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث يعترف مقربون من رئيس الوزراء بأن هذا أمر مرجح.

وكان عباس قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى منح السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على غزة، لافتاً إلى أن القطاع سيُدار من خلال لجنة إدارية برئاسة وزير في الحكومة الفلسطينية لفترة محدودة لربطه بالضفة الغربية.

وقال عباس: "نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في قطاع غزة، ولن يكون لحماس أي دور في الحكم، وعليها مع جميع الفصائل الأخرى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، في إطار الجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة الواحدة والقانون الواحد والقوات الشرعية الوحيدة".

وتسود مخاوف لدى بعض الدول العربية والإسلامية، التي التقى قادتها ترامب، في نيويورك، من أن تُفشل إسرائيل الخطة، وفقاً لما صرح به دبلوماسيون عرب لهيئة البث.

وأشارت الهيئة إلى تقارير متباينة تقلل من خطوة نتنياهو، إن حدثت، مؤكدة أنها قد تكون "خطوة رمزية" في ظل الاعترافات المتتالية بدولة فلسطينية، مستدركة بالقول إن ذلك يتوقف على لقاء نتنياهو وترامب المقبل.