ترحيل لبنان عشرات السوريين يثير انتقادات حقوقية
لا تزال قضية ترحيل عشرات السوريين من لبنان تثير المزيد من المواقف وردود الأفعال، فهذه القضية وتشعباتها الكثيرة، ومن ضمنها اللجوء السوري والعمالة وارتفاع اعداد المقيمين السوريين في لبنان ما انفكت تثير الحساسيات الكثيرة، لتداعياتها الاقتصادية والديموغرافية والأمنية.
وهذه القضية تترجم أحيانا بأساليب عنصرية، وتشكل مادة دسمة للتراشق السياسي اللبناني الداخلي، وشن الحملات المتبادلة على جبهتي حقوق الانسان من جهة والأمن القومي اللبناني من جهة أخرى.
ودأبت منظمات حقوقية وإنسانية على انتقاد ما وصفته بعمليات الترحيل القسري والتعسفي للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.
وكانت مصادر عسكرية وأمنية لبنانية تحدثت عن ترحيل أكثر من خمسين سوريا في نحو أسبوعين، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هذه المصادر أن "عددا من اللاجئين ممن تم ترحيلهم عادوا الى لبنان بمساعدة مهربين"،
واكتفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعنى بهذا الملف بالقول، إنها "تراقب الوضع عن كثب وتواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية".
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار بأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية جميعها عليها أن تطبق القانون وخاصة في موضوع الامن القومي، نافيا أن يكون هناك علاقة لهذا الموضوع باللاجئين.
وأضاف الوزير في تصريح لـ"إرم نيوز" بأنه "إذا أخلّ اللاجئ بالأمن، نتعاطى معه وفق مقتضيات القانون الدولي ويجب التمييز بين اللاجئ وبين المخلّ بالأمن".
وعزا الوزير تفاقم الأعمال المخّلة بالأمن في الآونة الأخيرة إلى دخول سوريين خلسة الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وبدون اية أوراق قانونية.
وكشف عن أن هناك تقارير أمنية بآلاف التعديات في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن هناك "أكثر من 40 في المئة من نزلاء السجون اللبنانية هم من السوريين"، مشيرا إلى أنه لا موازنة لدى لبنان لإطعامهم، ويجب تسليم المخليّن بالأمن الى بلادهم لإكمال محكوميتاهم".
ووجه حجار من خلال "إرم نيوز" نداء الى اللاجئين السوريين في لبنان بضرورة نبذ كل من هو خارج على القانون في أوساطهم، باعتبار أن تجاهل ذلك من شأنه الدفع باتجاه الفوضى، حيث أن استغلال وضرب الأمن ستكون عواقبه وخيمة على الطرفين.
ودعا لجان اللاجئين السوريين والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاتخاذ موقف واضح من تطبيق القانون، معتبرا أن البوصلة اليوم هي العمل على العودة الآمنة والسريعة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
ووفق تقديرات محلية ودولية فان نحو مليون ونصف المليون سوري يعيشون في لبنان، ويبلغ عدد المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو ثمانمائة الف لاجئ سوري، حيث كانت الخطط الحكومية تهدف الى إعادة خمسة عشر ألف لاجئ شهريا إلى بلادهم، ونظم الأمن العام اللبناني ما سمّاها برحلات العودة الطوعية، التي كانت موضع انتقاد من المنظمات الدولية ووصفتها بالعودة القسرية.
وفي المواقف المحلية ، استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي عملية الترحيل، وطالب في بيان له المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والحكومة بالالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية.
وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي على العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين "بانتظار الحل السياسي الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح".