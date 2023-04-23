ترحيل لبنان عشرات السوريين يثير انتقادات حقوقية

لا تزال قضية ترحيل عشرات السوريين من لبنان تثير المزيد من المواقف وردود الأفعال، فهذه القضية وتشعباتها الكثيرة، ومن ضمنها اللجوء السوري والعمالة وارتفاع اعداد المقيمين السوريين في لبنان ما انفكت تثير الحساسيات الكثيرة، لتداعياتها الاقتصادية والديموغرافية والأمنية.

وهذه القضية تترجم أحيانا بأساليب عنصرية، وتشكل مادة دسمة للتراشق السياسي اللبناني الداخلي، وشن الحملات المتبادلة على جبهتي حقوق الانسان من جهة والأمن القومي اللبناني من جهة أخرى.

ودأبت منظمات حقوقية وإنسانية على انتقاد ما وصفته بعمليات الترحيل القسري والتعسفي للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.