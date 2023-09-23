غوتيريش يلتقي العليمي والزبيدي لبحث تطورات الساحة اليمنية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية تسخر كافة جهودها لتجديد الهدنة في اليمن، وبذل المساعي من أجل استئناف العملية السياسية، التي ستُمكّن اليمنيين من بناء دولتهم، وفق الشراكة واحترام حقوق الإنسان.

ولفت غوتيريش، في لقاء جمعه، في ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وبحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إلى "مواصلة التزام المجتمع الأممي بدعم المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".

من جانبه، استعرض العليمي، أمام طاولة الأمين العام للأمم المتحدة، مُجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية، مشيراً إلى "انفتاح الحكومة مع مختلف المبادرات المجسدة لما تم التوافق عليه، على مختلف الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، من مرجعيات الحل الشامل، لا سيما قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".