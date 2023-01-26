رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم للتوسط بين أطراف الأزمة السودانية

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، الخميس، في أول زيارة له عقب تصاعد التوتر الحدودي بين البلدين، للتوسط بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن "آبي أحمد سيقود مبادرة للتوسط في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

واستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإثيوبي لدى وصوله مطار الخرطوم.

وأضافت المصادر أن آبي أحمد "سيلتقي البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأطراف ائتلاف الحرية والتغيير".

وأوضحت أنه "سيلتقي أيضًا حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل والحراك الوطني بقيادة التجاني سيسي والآلية الثلاثية المسهلة للحوار".