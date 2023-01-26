رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم للتوسط بين أطراف الأزمة السودانية
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، الخميس، في أول زيارة له عقب تصاعد التوتر الحدودي بين البلدين، للتوسط بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن "آبي أحمد سيقود مبادرة للتوسط في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
واستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإثيوبي لدى وصوله مطار الخرطوم.
وأضافت المصادر أن آبي أحمد "سيلتقي البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأطراف ائتلاف الحرية والتغيير".
وأوضحت أنه "سيلتقي أيضًا حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل والحراك الوطني بقيادة التجاني سيسي والآلية الثلاثية المسهلة للحوار".
وتأتي الزيارة عقب مبادرة قدمتها مصر لحل الأزمة السياسية في السودان، رفضتها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، ودعت لقبولها الكتلة الديمقراطية.
بدوره سحب عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، مبادرته لرأب الصدع بين طرفي قوى الحرية والتغيير.
ويعيش السودان مرحلة انتقال هشة عقب سقوط نظام عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليًا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.
وانطلقت في الخرطوم مؤخرًا المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها في إنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.
وينتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.