بعد تصريحات باراك عن بدائل للنظام المركزي.. ماذا "تطبخ" واشنطن لسوريا؟

رأى خبراء، أن هناك حالة من التخبط لدى واشنطن تجاه مستقبل سوريا، سواء في الإبقاء على وحدتها أو التوجه نحو إيجاد بدائل للنظام المركزي.

وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذه التصريحات تعكس ملامح سياسة أمريكية جديدة مرتقبة، إلا أن ما سيحدد آليات تنفيذها في سوريا هو مدى تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية من عدمه، فضلًا عن طريقة التعامل مع ملف السويداء، وكذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبقي على باراك مبعوثًا لها أو تستبدله بشخص آخر".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، قال إن على السوريين التفكير في بدائل للنظام المركزي الصارم بعد أحداث العنف في السويداء.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عنه قوله إن المطلوب ليس إقامة نظام فدرالي كامل، بل صيغة أقل حدة تضمن لجميع المكوّنات الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغتها، بعيدًا عن التهديدات الأيديولوجية أو التطرف الديني.

وتزامن ذلك مع إعلان عدد من الشخصيات السورية رسميًا تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"، بهدف إيجاد كيان سياسي يعبر عن منطقة الساحل السوري ويشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة.

السياسة الأمريكية

ويقول الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد يوسف النور، إن "تصريحات باراك بشأن بدائل النظام المركزي تعكس غياب التوافق والاتزان لدى بعض المكلّفين من قبل الإدارة الأمريكية بالملف السوري، خاصة أن هذا الملف يرتبط بخيوط أخرى في المنطقة".

وأضاف النور لـ"إرم نيوز"، أن "السياسة التي يديرها باراك لا تمثل النهج الحقيقي للولايات المتحدة في سوريا، إذ إن الملف الأساسي بيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وليس في يد مبعوث الرئيس ترامب أو البيت الأبيض. وعلى هذا الأساس، يجب التمييز بين السياسة الفعلية وما يُطرح إعلاميًا دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ. وتصريحات باراك في الأشهر الأخيرة تندرج ضمن هذا الوصف".

ورأى أن "السياسات الأمريكية لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وأن ما حدث في الساحل والسويداء جاء ضمن خطة مدروسة قائمة على توزيع أدوار، دفعت النظام السوري إلى ارتكاب هذه الاعتداءات في ظل التطمينات التي تلقاها سواء من واشنطن أو من الإسرائيليين خلال اجتماعات أذربيجان وباريس.

واعتبر النور، أن "سوء فهم إدارة الرئيس أحمد الشرع - في ما يتعلق بالسياسات الجديدة التي تعمل عليها واشنطن ومدى انعكاسها على صراعات المنطقة - يعكس مقاربة خاطئة وقصر نظر، خصوصًا فيما يخص الأطماع الإسرائيلية في سوريا".

وأضاف أن "هناك توقعات بمزيد من الانقسامات، في ظل واقع ميداني يتجه نحو حالة شبه تقسيم أو نحو فدراليات، وهو أمر يتوقف على حجم القوى المتنازعة".

نظام لامركزي

من جانبه، يرى الباحث السياسي السوري غسان يوسف، أن باراك "أراد القول بضرورة منح المكوّنات الأخرى مثل الأكراد والدروز والعلويين والمسيحيين نوعًا من النظام اللامركزي الذي يتيح حرية دينية وثقافية، مع احترام العادات والتقاليد وعدم التدخل في التفاصيل الخاصة بكل مكوّن".

وبيّن يوسف لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التصور بات ضروريًا من وجهة نظر باراك، حتى لا يتجدد الصراع بين الحكومة المركزية في دمشق والمناطق الساخنة المطالبة بالانفصال، وفي مقدمتها السويداء أو مناطق شمال شرق سوريا".

وأشار إلى أن "المبعوث الأمريكي كان قد تحدث سابقًا عن ضرورة بقاء سوريا دولة موحدة مركزية، لكنه اليوم يتراجع عن ذلك بفعل المستجدات الأخيرة".

واعتبر أن "هذه التصريحات تعكس سياسة أمريكية جديدة مرتقبة، لكن مدى تنفيذها مرتبط بمصير الاتفاق مع قسد، والتعامل مع ملف السويداء، وأيضًا بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على باراك أو ستعين مبعوثًا آخر بدلاً منه".