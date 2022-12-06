فرار مدير أمن ليبي عقب احتجاج عناصر شرطة على خصم رواتبهم
فرَّ مدير أمن مديرية "باطن الجبل" غرب ليبيا من مكتبه، اليوم الثلاثاء، عقب احتجاج عناصر الشرطة على خصم رواتبهم.
وقالت صحيفة "السبق" المحلية إن "مدير أمن باطن الجبل العقيد الليبي عمر محمد القبلي، هرب من المديرية، بعد تنفيذه خصمًا على رواتب جميع عناصر الشرطة بمقدار نصف الراتب".
وبينت أن "بلدية باطن الجبل تشهد إنفلاتًا أمنيًا غير مسبوق بعد تجمهر عناصر الشرطة الليبية للاحتجاج على خصم رواتبهم".
وناشد أفراد الشرطة بالمديرية، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تغيير مدير الأمن، لإقدامه على هذه الخطوة التي أضرت بعناصر الأمن وأسرهم.
ولم يتقاضَ عناصر الشرطة الليبية رواتبهم منذ قرابة 3 شهور، بسبب حدوث تأخير من قبل مكتب الخدمات المالية في باطن الجبل.
وحتى اللحظة ما زال المكان الذي فرَّ إليه مدير الأمن مجهولًا لرجال الشرطة المعتصمين أمام المديرية.