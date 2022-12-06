فرار مدير أمن ليبي عقب احتجاج عناصر شرطة على خصم رواتبهم

وقالت صحيفة "السبق" المحلية إن "مدير أمن باطن الجبل العقيد الليبي عمر محمد القبلي، هرب من المديرية، بعد تنفيذه خصمًا على رواتب جميع عناصر الشرطة بمقدار نصف الراتب".

وبينت أن "بلدية باطن الجبل تشهد إنفلاتًا أمنيًا غير مسبوق بعد تجمهر عناصر الشرطة الليبية للاحتجاج على خصم رواتبهم".