جثث متحللة وبقايا بشرية.. مشاهد صادمة وثقها صحفي في شمال غزة
وثق صحفي فلسطيني مشاهد صادمة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من أجزاء من البلدة، في اليوم الثمانين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأظهرت صور، وثقها الصحفي حسام شبات، بقايا جثامين لضحايا القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف البلدة قبل تقدم الجيش الإسرائيلي فيها بريًا.
وقال الصحفي شبات، لـ"إرم نيوز"، إنه "رأى عشرات الجثث وقد تحللت بالكامل، وبقايا لعظام القفص الصدري وجماجم بشرية لجثث بعد أن تحللت".
وأضاف: "رأيت حذاء طفلة وكان جسدها قد تحلل بالكامل، وهذا المشهد هو الأصعب منذ بداية الحرب وفي حياتي، ولم أرَ مثل هذه المشاهد إلا عبر الأعمال الدرامية والسينمائية".
وقال الصحفي شبات: "رأينا الجماجم والعظام ورأينا ملابس لمواطنين في طريق، ويبدو أنهم كانوا يحاولون الخروج من بيت حانون بعدما تم استهدافها من الطائرات والمدفعية الإسرائيلية".
وقال إن "هناك عشرات الجثث على أطراف بلدة بيت حانون لكننا لم نستطع توثيق المشاهد بسبب وجود آليات الجيش الإسرائيلي، وهناك مئات الجثث في الطرقات وأخرى تحت الركام يتعذر انتشالها بسبب نقص الآليات والمعدات".