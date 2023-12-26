جثث متحللة وبقايا بشرية.. مشاهد صادمة وثقها صحفي في شمال غزة

وثق صحفي فلسطيني مشاهد صادمة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من أجزاء من البلدة، في اليوم الثمانين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأظهرت صور، وثقها الصحفي حسام شبات، بقايا جثامين لضحايا القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف البلدة قبل تقدم الجيش الإسرائيلي فيها بريًا.