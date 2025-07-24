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العالم العربي

أنور قرقاش: الإمارات تدعم بشدة الوقف الفوري للحرب في السودان

أنور قرقاش: الإمارات تدعم بشدة الوقف الفوري للحرب في السودان
الدكتور أنور قرقاشالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 4:26 م

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات تدعم بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان، وتعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين في هذا الاتجاه.

وقال قرقاش على "إكس": "ربما يتم تحريف رسالتنا أو لا يتم سماعها بوضوح، لذا سنكون واضحين: تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان".

وأضاف قرقاش: "نحن نعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام، ونؤمن بأن مستقبل السودان يكمن في حكومة مستقلة يقودها المدنيون".

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