أنور قرقاش: الإمارات تدعم بشدة الوقف الفوري للحرب في السودان

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات تدعم بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان، وتعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين في هذا الاتجاه.

وقال قرقاش على "إكس": "ربما يتم تحريف رسالتنا أو لا يتم سماعها بوضوح، لذا سنكون واضحين: تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان".

وأضاف قرقاش: "نحن نعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام، ونؤمن بأن مستقبل السودان يكمن في حكومة مستقلة يقودها المدنيون".