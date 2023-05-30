مباحثات أمريكية عراقية لإعادة عائلات من مخيم الهول السوري
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، الثلاثاء، مسألة نقل العائلات من مخيم الهول السوري إلى مخيم مخصص لهم داخل العراق، والتحديات المتعلقة بهذه العملية.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن "الجانبين استعرضا سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين".
وأضافت أن الوزير العراقي والسفيرة الأمريكية تطرقا إلى الاجتماع القادم للتحالف الدوليّ، الذي سيعقد في السعوديَّة بمُشارَكة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء.
ويخضع ملف إعادة العائلات من مخيم الهول إلى ضغوط وحملات إعلامية مضادة من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة موالية لإيران، ترفض إعادة العائلات العراقية الموجودة في المخيم وتتهمها بالارتباط بتنظيم "داعش" المتشدد.
يشار إلى أن السلطات العراقية أعادت العام الماضي 603 عائلات من مخيم الهول ونقلتها إلى معسكر مغلق جنوب مدينة الموصل شمالي البلاد، حيث جرى إخضاعهم لبرامج تأهيل بإشراف الأمم المتحدة تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.
ويقدر عدد العائلات العراقية في مخيم الهول بنحو 7 آلاف، بالإضافة إلى 7 آلاف عائلة سورية وأكثر من 10 آلاف من الأجانب، أغلبهم من أقارب عناصر في تنظيم داعش، بالإضافة إلى سوريين وعراقيين هربوا من مناطقهم خلال الحرب على التنظيم.