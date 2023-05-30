مباحثات أمريكية عراقية لإعادة عائلات من مخيم الهول السوري

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، الثلاثاء، مسألة نقل العائلات من مخيم ‫الهول‬ السوري إلى مخيم مخصص لهم داخل ‫العراق،‬ والتحديات المتعلقة بهذه العملية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن "الجانبين استعرضا سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين".

وأضافت أن الوزير العراقي والسفيرة الأمريكية تطرقا إلى الاجتماع القادم للتحالف الدوليّ، الذي سيعقد ‫في السعوديَّة‬ بمُشارَكة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء.