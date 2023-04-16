"الأغذية العالمي" يعلق مؤقتا كافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في بيان، اليوم الأحد، أنه "علق مؤقتا كافة عملياته في السودان"؛ بعد مقتل 3 من موظفيه في اشتباكات بشمال دارفور بالسودان وقعت أمس السبت.

وقال فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) في وقت سابق اليوم في بيان، إن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور.