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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف بسوريا "تدير الهجمات على السويداء" (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف بسوريا "تدير الهجمات على السويداء" (فيديو)
غارة إسرائيلية قرب رئاسة الأركان في دمشقالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 1:51 م

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا عسكرية للحكومة السورية المؤقتة في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء، كونها "نقطة انطلاق الهجمات على محافظة السويداء".

وأعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قصف مقر الأركان العامة في دمشق، حيث يدير "قادة النظام السوري من مقر الأركان العامة في دمشق القتال ويقومون بإرسال قوات النظام إلى منطقة السويداء"، وفق قوله.

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وأكد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت كذلك "هدفا جويا" في منطقة القصر الرئاسي في دمشق.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن إسرائيل تواصل مراقبة الأوضاع والتوترات في الجنوب السوري، لافتا إلى أن الجيش متأهب لمختلف "السيناريوهات المتنوعة" وعلى استعداد للتحرك بناء على التوجيهات السياسية حال التطورات.

 

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