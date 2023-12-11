مسؤول إسرائيلي يُغضب ذوي الأسرى بعد تصريح فُسر بأنه "تمهيد لقتلهم"

القناة أشارت إلى أن رد هانغبي فُسِّر لدى بعض عائلات الأسرى، الذين مازالوا في قطاع غزة، بأنه يعني أن تلك هي الأولوية التي حددها صانعو القرار، واستشعروا أن الحكومة تخلت عن باقي الأسرى.

وهانغبي، الذي علم أن هناك ردود فعل غاضبة من ذوي الأسرى، إزاء رده على السؤال، نشر تنويهًا جاء فيه: "تجنبًا للشك، حتى ولو كنا في مأزق، فإننا بالطبع لن نصيب المخطوفين عن عمد، إن المخطوفين على رأس اهتمامنا".

لكن التنويه لم يرق إلى تطلعات ذوي المخطوفين ولم يُبدد مخاوفهم، حيث ذكرت القناة أن تصريحاته أصابتهم بالغضب وطالبوه بالتأكيد على أن الحكومة والجيش يبذلان كل ما في وسعهما من أجل الحفاظ على أرواح الأسرى.