مسؤول إسرائيلي يُغضب ذوي الأسرى بعد تصريح فُسر بأنه "تمهيد لقتلهم"
أثار تصريح منسوب لرئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي حالة من الغضب بين ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية، بعد أن تطرق لسيناريو محاولة الجيش اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار، بما يوحي بأن خطوة من هذا النوع قد تُنفَذ حتى على حساب أرواح الأسرى.
وردًا على سؤال عمّا إذا كانوا سيعملون على اغتيال السنوار حتى ولو أصيب المخطوفون؟ قال هانغبي خلال استضافته برنامج "لقاء الصحافة" على قناة "الأخبار 12" العبرية، مساء اليوم الإثنين، "نحن أمام مأزق يُمزِّق القلب".
القناة أشارت إلى أن رد هانغبي فُسِّر لدى بعض عائلات الأسرى، الذين مازالوا في قطاع غزة، بأنه يعني أن تلك هي الأولوية التي حددها صانعو القرار، واستشعروا أن الحكومة تخلت عن باقي الأسرى.
وهانغبي، الذي علم أن هناك ردود فعل غاضبة من ذوي الأسرى، إزاء رده على السؤال، نشر تنويهًا جاء فيه: "تجنبًا للشك، حتى ولو كنا في مأزق، فإننا بالطبع لن نصيب المخطوفين عن عمد، إن المخطوفين على رأس اهتمامنا".
لكن التنويه لم يرق إلى تطلعات ذوي المخطوفين ولم يُبدد مخاوفهم، حيث ذكرت القناة أن تصريحاته أصابتهم بالغضب وطالبوه بالتأكيد على أن الحكومة والجيش يبذلان كل ما في وسعهما من أجل الحفاظ على أرواح الأسرى.
ونقلت القناة عن شارون شرعابي، وهو إسرائيلي لديه شقيقان أسيران في قطاع غزة، أن "التاريخ سيحكم على متخذي القرارات، ماذا فعلوا لإنقاذ حياة اليهود".
وبين أن "المأزق هنا واضح للغاية، إن رده (هانغبي) أكثر وضوحًا، لا ينبغي حصد أرواح يهود حتى ولو كان الثمن هو يحيى السنوار، لأن حياتنا فوق كل الاعتبارات".
فيما أبلغت نوعام دان، إحدى قريبات عائلة عوفير كالديرون، الذي أُسر ونُقل إلى غزة في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القناة بأن التعمق فيما قاله هانغبي "يؤشر على أنه قال الحقيقة كما هي"، مضيفة: "لا توجد هنا جهود كبرى لإعادة المخطوفين على قيد الحياة".
ورأت أن تصريح هانغبي بشأن "المأزق" ترك لديها وللكثير من عائلات الأسرى شعورًا بأنه "أراد تمهيد الأرض والوعي الجمعي قبيل التخلي عن المخطوفين".
ومع ذلك، أشارت القناة إلى آراء أخرى بين الأوساط الإسرائيلية التي تربطها صلة ما بملف الأسرى، ومنهم تسفيكا مور، والد إيتان مور، الأسير لدى حماس، والذي أخبرها أنه يثق في أن حكومة بنيامين نتنياهو ستبذل ما في وسعها من أجل الوصول إلى المخطوفين، قبل الوصول إلى يحيى السنوار".
وأوضح للقناة أنه "حين نتحدث عن الحرب، فإننا دائمًا نعتقد أننا سننتصر فيها، وفي الحروب يتعين تقديم حياة العامة على حياة الفرد".