مسؤول أمريكي: "الكرة في ملعب حماس" للتوصل إلى هدنة في غزة

وقال المسؤول للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه إن "الكرة الآن في ملعب حماس"، مضيفًا "الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عمليا. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفَّذت الولايات المتحدة أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات "سي-130".