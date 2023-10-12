مستوطنون يقتلون فلسطينيَّيْن في الضفة الغربية

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، على قتل اثنين من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان إن رجلاً ونجله أصيبا بالرصاص عندما فتح مستوطنون النار على جنازة لأربعة فلسطينيين قتلهم مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون في قرية "القصرة" بالقرب من مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية أمس الأربعاء.

في الإطار ذاته، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين عند مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله".

ونقلت عن لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا قوله إن "عددًا من مستعمري بؤرتي "شيلو" و"عادي عاد" تسللوا للبلدة، وتجمعوا عند مدخلها، وأطلقوا الرصاص الحي وألقوا الحجارة اتجاه مركبات المواطنين، وقاموا برشهم بالفلفل".

وذكر أن المستعمرين كانوا اقتحموا المنطقة الشرقية من البلدة، أمس الأربعاء، وأطلقوا الرصاص الحي اتجاه المواطنين، لافتًا إلى أن المستعمرين يتنقلون في باص عبر القرى المحيطة، ويعتدون على المواطنين وممتلكاتهم.