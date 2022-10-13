"حماس" تكشف عن امتلاكها وحدة سايبر تستهدف إسرائيل منذ 8 سنوات

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، لأول مرة عن امتلاكها لوحدة سايبر (سلاح حرب إلكترونية) عملت بالخفاء ضد إسرائيل، خلال السنوات الماضية.

وقالت كتائب القسام، إن "سلاح السايبر عمل سرًا في الخفاء منذ 8 أعوام"، مشيرة إلى أنه تم اختراق جهاز مدير قسم السايبر في شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية "IAI"، وسحب بيانات ومعلومات أمنية وعسكرية بحجم 19 جيجا.

وأوضحت كتائب القسام أن "أول هجمات سلاح السايبر القسامية كانت كتجريب لمدى نجاح الاستهداف".

وأضافت: "كان الاستهداف الأول لكيبوتس ميفلاسيم المتاخم لحدود غزة من خلال اختراق شركة الكهرباء في الكيبوتس وفصل التيار عن الكيبوتس ومن ثم وصله".

وأشارت إلى أن وحدة "السايبر" شنت 30 ألف هجمة ضد أهداف إسرائيلية، في مايو 2019، لافتة إلى أن الوحدة شنت هجومًا على نظام شركة "evigilo" الإسرائيلية وتفعيل صافرات الإنذار في المدن الإسرائيلية.

كما شنت الوحدة هجومًا استهدف برج المراقبة والإرسال العسكري المتواجد في نطاق "نير عوز" شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ولفتت إلى أنه تم اختراق المئات من أجهزة الاتصالات الخلوية لجنود الجيش الإسرائيلي والاستحواذ على بياناتها، وتم اختراق كاميرات المراقبة في عدد من المؤسسات الأمنية المهمة، والحصول على صور وفيديوهات منها.

وبينت كتائب القسام، أن وحدة السايبر تم تأسيسها، في العام 2014م، مشيرة إلى أن هذا السلاح يعد "هاجسًا مرهقًا ووجه ضربات مؤلمة للاحتلال الإسرائيلي"، وفق بيانها.