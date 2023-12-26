فيديو لـ"إرم نيوز".. حرب غزة تخيّم على الأعياد في سوريا
بطريقة خجولة، اخترقت أجواء عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بعض شوارع دمشق القديمة، التي اعتاد مرتادوها أن تكون عنوانًا للفرح في سوريا، التي تعاني من حرب اقتصادية وغلاء فاحش، بعد أكثر من 12 عامًا من الحرب.
ويقصد السوريون الأزقة العتيقة في العاصمة دمشق، ليعيشوا بعضًا من أجواء يحنّ إليها الجميع وسط انقطاع طويل للكهرباء وظروف صعبة.
وبسبب الحرب في غزة التي ألقت بظلالها على نفوس السوريين، غابت أجواء احتفالات عيد الميلاد الرسمية المعتادة في المدن، فلم تكن هناك مسيرات الكشّافة التي تجوب الشوارع، ولن تضجّ الساحات بالاحتفالات العامة، بعدما أعلنت الكنائس الرئيسة في البلاد الاكتفاء بالصلاة تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
وبينما يبذل السوريون جهدًا كبيرًا للتكيف والتعايش مع هذه الظروف الصعبة، استطاع بعضهم زرع الابتسامة على وجوههم رغم الجروح العميقة.