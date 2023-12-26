فيديو لـ"إرم نيوز".. حرب غزة تخيّم على الأعياد في سوريا

بطريقة خجولة، اخترقت أجواء عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بعض شوارع دمشق القديمة، التي اعتاد مرتادوها أن تكون عنوانًا للفرح في سوريا، التي تعاني من حرب اقتصادية وغلاء فاحش، بعد أكثر من 12 عامًا من الحرب.

ويقصد السوريون الأزقة العتيقة في العاصمة دمشق، ليعيشوا بعضًا من أجواء يحنّ إليها الجميع وسط انقطاع طويل للكهرباء وظروف صعبة.