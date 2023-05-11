شاب من غزة ينعي خطيبته ضحية الضربات الإسرائيلية

قال شاب من غزة رأى خطيبته للمرة الأخيرة قبل دقائق فقط من مقتلها في غارة جوية إسرائيلية الثلاثاء، إنهما أمضيا لحظاتهما الأخيرة في مناقشة كيف سيقفان معاً لالتقاط صورة الخطوبة.

وقال محمد سعد، البالغ من العمر 19 عاماً، لرويترز: "كنت عندها بس فرقت على استشهادها ربع ساعة، 15 دقيقة بالزبط، ما كنتش بدي أروح وما كانت بدها أتركها".

وذكر الشاب الذي كان يتحدث بصعوبة بينما يحاول التقاط أنفاسه: "وعدنا بعض ما نبعد عن بعض وغير الموت ما بيفرقنا، وبالفعل الموت فرقنا".

وقُتلت خطيبته دانيا عدس، التي تبلغ من العمر 19 عاماً أيضاً، وشقيقتها إيمان (16 عاماً) عندما قصفت طائرات إسرائيلية المبنى المجاور للذي كانتا تقيمان فيه، حيث كان يعيش القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" خليل البهتيني مع زوجته وابنته الذين قتلوا جميعاً أيضاً.