زعيم ميليشيا عراقية يتوعد إسرائيل إذا شنت حرباً على لبنان

توعد أحد قادة الميليشيات المنضوية تحت راية "الحشد الشعبي" الشيعي في العراق، إسرائيل، في حال إقدامها على شن حرب على لبنان.

وهدد أبوآلاء الولائي أمين عام ما تسمى "كتائب سيد الشهداء" العراقية، إسرائيل، بـ "القتال من المسافة صفر" حسب قوله، في حال هاجمت إسرائيل لبنان.

وقال إن "المانع الجغرافي الذي فرض على المقاومة الإسلامية في العراق أن تشارك في معركة طوفان الأقصى بدك معاقل العدو من مسافة تفوق الثمانمائية كيلومتر، سيزول في حال أقدمت إسرائيل على حماقة شن حرب على لبنان".

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" أن "كل أنواع الترسانة العسكرية للمقاومة ستكون صالحة للاستخدام وضرب أهدافها بدقة متناهية"، مؤكداً أن "القتال حينها سيكون من مسافة صفر".

يأتي ذلك بعد أيام من تقرير لصحيفة لبنانية، جاء فيه أن "كتائب حزب الله بالعراق" و"حركة النجباء" أعلنا استعدادهما للمشاركة إلى جانب "حزب الله" في حال موافقته، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان.