مقتل شخص بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص جراء هجوم طائرة مسيرة استهدفت مركبة على الطريق بين قريتي عينات وعطرون في جنوب لبنان.

وقالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت بـ5 صواريخ على بلدة عيناثا جنوب لبنان، مستهدفة سيارة ما أدى إلى مقتل شخص بحصيلة أولية.

أخبار ذات علاقة قتلى من الجيش اللبناني جراء انفجار في قضاء صور

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الجمعة، اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش إن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق من الجمعة باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون جنوب لبنان.