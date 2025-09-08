"حزب الله" يؤكد مقتل 5 من عناصره بغارات إسرائيلية على البقاع

أكد "حزب الله"اللبناني اليوم أن القتلى الخمسة في الغارات الإسرائيلية على لبنان هم من مقاتليه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ غارات جوية على عدة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في سهل البقاع اللبناني.

وقالت إسرائيل إن "حزب الله" المدعوم من إيران يستخدم هذه المواقع للتدريب والتحضير لهجمات ضد جنود إسرائيليين وتخزين أسلحة في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في البداية بأن الغارات الإسرائيلية خلفت خمسة قتلى على الأقل وخمسة مصابين آخرين، بناء على حصيلة أولية. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن جميع الضحايا أعضاء في "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل ضرب مواقع "حزب الله" لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية والقضاء على التهديدات ضد إسرائيل.