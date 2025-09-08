قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
logo
العالم العربي

"حزب الله" يؤكد مقتل 5 من عناصره بغارات إسرائيلية على البقاع

"حزب الله" يؤكد مقتل 5 من عناصره بغارات إسرائيلية على البقاع
عناصر من "حزب الله"
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 6:09 م

أكد "حزب الله"اللبناني اليوم أن القتلى الخمسة في الغارات الإسرائيلية على لبنان هم من مقاتليه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ غارات جوية على عدة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في سهل البقاع اللبناني.

وقالت إسرائيل إن "حزب الله" المدعوم من إيران يستخدم هذه المواقع للتدريب والتحضير لهجمات ضد جنود إسرائيليين وتخزين أسلحة في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

أخبار ذات علاقة

أسلحة مهربة إلى حزب الله

استعدادا للمواجهة.. حزب الله يكثف تهريب السلاح من مخزوناته في سوريا

 وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في البداية بأن الغارات الإسرائيلية خلفت خمسة قتلى على الأقل وخمسة مصابين آخرين، بناء على حصيلة أولية. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن جميع الضحايا أعضاء في "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل ضرب مواقع "حزب الله" لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية والقضاء على التهديدات ضد إسرائيل.

أخبار ذات علاقة

قوات كوماندوز إسرائيلية

نُذر حرب طاحنة مع حزب الله.. إسرائيل تتدرب داخل "نسخة مقلدة" من لبنان

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC