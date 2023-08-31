"أبو خولة" يشعل الصراع بين "قسد" والعشائر في دير الزور

أرسلت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها قوات كردية، تعزيزات إلى محافظة دير الزور بشرق سوريا يوم الأربعاء، لإخماد اضطرابات واسعة النطاق من عشائر عربية رفعت سلاحها بعد اعتقال قائد عربي.

وقال شهود ومصادر محلية إن ما لا يقل عن 40 مقاتلا من الجانبين و15 مدنيا قُتلوا في معارك تدور منذ يوم الأحد في سلسلة من البلدات في حزام نفطي استراتيجي بقلب منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات، التي تسيطر عليها قسد.

واندلع القتال يوم الأحد بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة"، الذي كان يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها، وكان أيضا قائدا عربيا بارزا في قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.