دعا لضرب غزة بالنووي.. تعليق مشاركة وزير إسرائيلي في حكومة نتنياهو

وقُتل زهاء 9770 فلسطينيا في الحرب حتى الآن، مما يثير قلقا دوليا متزايدا بشأن الأساليب الإسرائيلية.

ودفعت الأزمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقيام بجولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط مطلع الأسبوع.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية: "واضح أن هذا تصريح مرفوض ورئيس الوزراء أوضح تماما أن (إلياهو) لا يتحدث نيابة عن الحكومة".

وقال إلياهو في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "من الواضح لكل عاقل أن التصريح بشأن الضربة النووية كان مجازيا".

لكنه أضاف: "هناك حاجة ماسة إلى الرد بشكل قوي ورادع على الإرهاب كي يدرك النازيون ومؤيدوهم أن الإرهاب لا يفيد".

وقال متحدث باسم حماس إن إلياهو يمثل "الإرهاب الإسرائيلي الإجرامي غير المسبوق الذي يشكل خطرا على المنطقة بأكملها والعالم".

وفي مقابلة إذاعة "كول باراما" مع إلياهو تمت الإشارة إلى أن تدمير غزة من شأنه أن يعرض للخطر نحو 240 رهينة -من بينهم أجانب مع الإسرائيليين- محتجزين منذ أن أشعلت حماس الحرب بهجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول أدى إلى مقتل 1400 شخص في إسرائيل.

ورد الوزير: "في الحرب تدفعون الثمن"، مضيفا أنه يصلي من أجل عودة الرهائن.

وقال بيني جانتس، الجنرال السابق المنتمي إلى تيار الوسط الذي انضم من المعارضة إلى نتنياهو المنتمي للتيار المحافظ في مجلس الحرب المصغر، إن تصريحات إلياهو كانت مضرة "والأسوأ أنها زادت من آلام عائلات الرهائن في الداخل".